Governo | Meloni premiata da Musk ‘patriottismo migliore arma contro declino’

(Di martedì 24 settembre 2024) New York, 24 set. (Adnkronos) – ?Un lavoro incredibile come primo ministro dell’Italia: record di crescita economica, di occupazione”, una donna “incredibile”, tanto da essere “ancor più bella dentro che fuori”. Elon, con un pizzico di emozione nella voce, presenta Giorgiacosì, in una manciata di minuti, alla platea dell’Atlantic Council raccolta allo Ziegfeld Ballroom di New York per la cerimonia di attribuzione dei Global Citizen Awards. E’ stata lei, la premier, a chiedere che a consegnarle il premio fosse il numero 1 di Tesla, facendo sollevare più di un sopracciglio nel think tank con base a Washinton Dc, che, forse non a caso, accoglie l?imprenditore -l?uomo più ricco del pianeta e grande sostenitore di Donald Trump- con un timido applauso.