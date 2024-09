Crazy è il nuovo singolo di Par Ty

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 24 settembre 2024) Da venerdì 27 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi PAR TY per Kimura. “” è un brano che mixa in maniera impeccabile le sonorità ruvide e sperimentali del post-punk con un’atmosfera street, mantenendo allo stesso tempo un’energia irresistibile. Il ritornello memorabile rende la traccia perfetta per ogni playlist radiofonica. Un mix di flow taglienti e rime che parlano di ego, successo e alienazione, il tutto accompagnato da una base che ti spinge a non restare fermo. Un brano che ti colpisce fin dal primo ascolto e ti tiene incollato al beat. Spiega l’artista a proposito del brano: “rappresenta esattamente ciò che voglio trasmettere con la mia musica: qualcosa di unico, che ti travolge al primo ascolto. È un brano carico di adrenalina, con un flow che non lascia spazio alla noia.