Ciclismo storico il 5 e 6 ottobre torna L’Eroica

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (askanews) – C’è una novità importante nel programma sportivo de2024, in programma sabato 5 e domenica 6. Il percorso dei 106 chilometri quest’anno prende il nome di “Cento anni di Radio” e promette fortissime emozioni, non solo a pedali. Domenica 6saranno esattamente cento anni dalla prima trasmissione radio in Italia. “U.R.I. Unione Radiofonica Italiana” furono, infatti, le prime parole pronunciate, proprio il 61924, da Maria Luisa Boncompagni in diretta da Palazzo Corrodi a Roma. La radio fu subito musica ma anche tanto sport, specialmente. Tantissimo. Chi non conosce, ad esempio, l’annuncio pronunciato da Mario Ferretti “Un uomo solo è al comando, la sua maglia è biancoceleste: il suo nome è Fausto Coppi”.