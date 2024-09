Champions League lo Stadio San Siro non ospiterà finale del 2027

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Per quanto riguarda ladel, la UEFA ha deciso che loSannonladella competizione europea. Queste le ragioni. LA DECISIONE – Ladelnon vedrà unadisputata a San. Questo è quanto deciso dalla UEFA, la quale ha emesso una nota volta a spiegare la propria decisione: «Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che loSane le aree circostanti non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo delladella UEFA, è stato deciso di non assegnare laa Milano e di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con una decisione attesa per maggio/giugno 2025».