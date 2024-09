Cecere e Petrarolo contro Mariavittoria | Cosa ci ha detto alle due di notte

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 24 settembre 2024) Le nomination al Grande Fratello nel corso della terza puntata sono state molto movimentate dato che Alfonso Signorini ha chiesto al gruppo di concorrenti entrati nel corso della prima puntata di nominarsi a vicenda in Mystery Room, ovvero faccia a faccia. Eleonora, Pamelae Ilaria Galassi, ovvero il trio di Non è la Rai, hanno fatto il nome di Ilaria Clemente a malincuore, sostenendo che “il nome che avremmo voluto fare non fa parte di questo gruppo di concorrenti“. Oggi, Eleonorae Pamela, si sono sfogate con Luca Calvani svelando il nome che avrebbero voluto nominare al posto di Ilaria Clemente, ovvero:Minghetti.