Caso Mario Rui il terzino sinistro ha chiesto il reintegro in rosa | le ultime

(Di martedì 24 settembre 2024) IlportogheseRui, ai margini della, hail: ora la decisione finale spetterà all’allenatore. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In un momento cruciale della stagione, il Napoli, attualmente secondo in classifica, è alle prese con una questione spinosa riguardanteRui. Dopo una partenza incerta con la sconfitta a Verona, la squadra di Antonio Conte ha trovato slancio, ottenendo tre vittorie e un pareggio prezioso all’Allianz Stadium contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di SKY, ilportoghese ha formalmente riilnella. Una situazione che, come evidenziato dal cronista esperto di calciomercato, è emersa dopo un’estate di incertezze.