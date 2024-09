Carol è il nuovo singolo dei Monroe

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 24 settembre 2024) Dal 28 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildei. “”, il secondodella band synth-pop dei, è un brano a doppia faccia. Ad un primo ascolto dà la sensazione della classica canzone estiva, fresca e divertente, e in realtà è anche questo. Quello che nasconde è un messaggio importante, ovvero vivere il momento, concedersi il privilegio di godersi ogni istante di ogni avventura che si presenta sulla nostra strada. Spiega la band a proposito del brano: “Nel dettaglio, la protagonista del brano,, una ragazza impegnata sentimentalmente, che sta passando un momento di crisi, è in vacanza con un’amica, si incontra, per una notte, in una sera d’estate con un barman, e dopo uno scambio di sguardi, di parole e sorrisi, nasce un’intesa, ed una notte ricca di emozioni.