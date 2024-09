Beatrice Luzzi sessismo al Grande Fratello | Gli uomini hanno impulsi non mettiamoli a disagio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 24 settembre 2024)commenta l’atteggiamento di Shaila Gatta. I social: «È sessista» A soli sette giorni dall’inizio del, iniziano già le polemiche social circa i messaggi lanciati dagli opinionisti nel corso delle puntate in diretta. Durante la programmazione del terzo atto del reality show, in onda lo scorso lunedì 23 settembre, sembra cheabbia commentato il comportamento esuberante e vivace di Shaila Gatta insinuando «atti provocatori e poco consoni». Ciò che l’attrice imputa alla ballerina sarebbero infatti i suoi «atteggiamenti troppo provocanti che oltrepasserebbero i limiti del pudore»: ma in che senso? C’è da chiedersi. E in effetti, navigando tra le pagine social legate al programma, non mancano gli interrogativi del caso.