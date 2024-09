VIDEO Polifunzionale Soccavo il Comune | Restyling insostenibile Consiglio senz’aula | sedute in corridoio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Per ristrutturare ildiservono 550.000 euro, ma il “notevole impegno economico” è “non sostenibile”. Ad affermarlo è il carteggio tra ildi Napoli e la Municipalità 9. Il mega complesso da 48.000 mq è inagibile in diverse aree, divorate da degrado. Tra esse ci sono quelle destinate alla sala consiliare della municipalitàPianura, e ai gruppi presenti in. Soffitti crollati, muffa alle pareti, solai sfondati. Perfino erbacce all’imbocco delle pluviali. Per non parlare di altre zone del. Il teatro, ad esempio, è ridotto a discarica di rifiuti speciali. Lo mostra ungirato da Giovanna Lo Giudice, consigliera municipale del Pd. L’enorme struttura delnon è però tutta abbandonata. Anzi, in altre ali ci sono una palestra, bar e uffici comunali.