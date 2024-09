Unicredit rilancia su Commerzbank e prenota il 21%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 23 set. (askanews) –non arretra, anzisu. Nonostante l’opposizione dei sindacati, del management e lo stop di Berlino, la banca guidata da Andrea Orcel ha annunciato di aver aumentato la sua posizione potenziale complessiva nella seconda banca tedesca al 21% e ha presentato una richiesta per aumentare la partecipazione fino al 29,9%. “ritiene che ci sia un significativo potenziale di creazione di valore che possa essere estratto in, sia in uno scenario standalone che in, a beneficio dell’intera Germania e di tutti i suoi stakeholders”, spiega in una nota. Ma lo sviluppo di tale potenziale “richiede l’adozione di azioni concrete”, sottolinea.