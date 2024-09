Tempesta d’amore 2024 anticipazioni tedesche | Noah perde sia Greta che Valentina

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un periodo poco felice attendenelle prossime puntate. Il secondogenito di Alexandra e Markus sarà protagonista di un ritorno di fiamma dopo l’arrivo dial Fürstenhof. Tra il giovane e la nuova chef dell’hotel c’era stata una storia in passato, e il suo ritorno finirà per riaccendere la fiamma in, che si allontanerà così da. Mentre il ragazzo cercherà di fare chiarezza sui suoi sentimenti, riceverà però una doppia doccia fredda e finirà perrle entrambe. Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4., spoiler tedeschi:protagonista di un triangolo amoroso Un nuovo triangolo amoroso sta per arrivare al Fürstenhof, e il protagonista sarà un personaggio che fino a questo momento è rimasto in ombra. Stiamo parlando diSchwarzbach, il secondogenito di Alexandra e Markus.