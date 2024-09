Teatro delle Donne al via con la prima di ‘Guerrilla Girl’ la stagione al Teatro Goldoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Firenze, 23 settembre 2024 - Prende il via sabato 28 e domenica 29 settembre con lanazionale di “Guerrilla Girl” ladel2024/2025 aldi Firenze, nell’ambito di AvampostiFestival. Fonte di ispirazione dello spettacolo sono le Guerrilla Girls, il collettivo di artiste-attiviste che si presentava in pubblico indossando maschere da gorilla per denunciare la discriminazione sessista e la corruzione nell'arte, nel cinema, nella politica e nella cultura pop. Da qui parte l’attrice Angela Antonini, che insieme a Rita Frongia cura anche regia e drammaturgia. Aiuto regia e montaggio video a cura di Paola Traverso. “Il corpo dell’artista e la sua azione sono centrali nella pratica artistica dal vivo fin dall’inizio della performance art - spiegano Angela Antonini e Rita Frongia -.