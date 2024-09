Slot felice per il ‘sorprendente’ colpo di Nunez nella vittoria del Bournemouth

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-22 15:05:57 Ecco quanto riportato poco fa: Il manager del Liverpool, Arne, ha ammesso di essere stato inizialmente incerto sulla decisione di Darwindi tirare, prima che l’attaccante uruguaiano realizzasse uno spettacolare golper 3-0 contro ilsabato. Al suo esordio da titolare sotto la guida diha ricevuto palla sul lato destro dell’area, tagliando dentro con il piede sinistro e scoccando un bellissimo tiro a effetto nell’angolo più lontano poco prima dell’intervallo, sigillando di fatto laper il Liverpool dopo che Luis Diaz aveva già segnato due gol in rapida successione. Il gol diè stato il suo primo in Premier League in oltre cinque mesi; l’ultimo è arrivatoper 3-1 contro lo Sheffield United.