Serie A Femminile la classifica dopo il 3º turno | l’Inter Women perde la vetta!

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il terzodivolge al termine.le vittorie collezionate nelle prime due partite di campionato,trova una prima piccola battuta d'arresto. Contro il Milan passa in vantaggio ma alla fine viene raggiunta e finisce la sfida solo con un +1. Il pareggio nel derby le costa ladelladi, che si aggiorna cosìla terza giornata.1) Juventus9 2) Fiorentina93) INTER7 punti 4) Roma5 5) Como3 6) Napoli3 7) Lazio2 8) Milan1 9) Sassuolo1 10) Sampdoria1