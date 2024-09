Sempre Al Tuo Fianco Terza Puntata | Renato Scompare Improvvisamente!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 23 settembre 2024)al tuoscopre di essere affetto da una malattia e. Anche Marina affronta dei problemi, mentre Sara è impegnatissima sul lavoro!al tuoprosegue e, nel corso del terzo appuntamento della fiction, al centro dell’attenzione torna il rapporto tra Sara e. Infatti, l’uomo lascerà Sara sparendo anche nel nulla dopo aver fatto una scoperta ben poco piacevole sulla sua salute. Ma prima di vedere che cosa sua per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.al tuo: dove eravamo rimasti? Sara ottiene il tanto ambito incarico che stava aspettando.si dichiara a lei e i due iniziano una relazione a tutti gli effetti. Le cose sembrano andare per il verso giusto finché Federico, ospite di Massimo e Marina, non finisce per rivelare a tutti e due dell’inizio di questa relazione.