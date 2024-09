Roma nascosta 10 luoghi da scoprire lontano dalle folla

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 23 settembre 2024)è conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza senza tempo. Una metropoli che ha saputo rendere la propria storia e la propria antichità un tratto distintivo, attirando turisti da ogni angolo del pianeta. Tuttavia, oltre ai suoiiconici come il Colosseo, la Fontana di Trevi, i Fori Imperiali e la Basilica di San Pietro, la capitale nasconde angoli più intimi e meno frequentati, capaci di svelare la magia didai flussi turistici. Oggi vi portiamo alla scoperta di 10unici dove poter ammirare la Città Eterna in una luce diversa, immergendosi nella sua bellezza più. 1. Villa Torlonia e la Casina delle Civette Villa Torlonia è uno dei parchi più affascinanti e, al contempo, meno conosciuti di. Situata nel quartiere Nomentano, questa villa custodisce il Museo della Casina delle Civette, un gioiello di architettura liberty.