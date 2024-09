Rissa tra adolescenti nel giardino della scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bologna, 23 settembre 2024 – Urla, schiamazzi. E poi l’immancabile scazzottata, preceduta da un inseguimento. Ancora una volta, protagonistiserata ‘movimentata’ sono stati un gruppo di ragazzini. Si erano dati appuntamento alMontessori, all’angolo tra via Laura Bassi e viale Mezzofanti, di fronte allaelementare Marconi, come quasi tutte le sere. Qui, dove da mesi i cittadini segnalano i disagi e il degrado dovuto alla presenza di soggetti che stazionano costantemente nel, persino montando tende per ripararsi dalle intemperie. Oltre a questo, ci sono i ragazzini che, in particolare d’estate, rimangono fino a ore tarde a chiacchierare e fare confusione, togliendo il sonno a chi vive nella strada. Sabato, una serata tipo, è però degenerata.