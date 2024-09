Questa settimana non prendete impegni | al via la terza Milano Beauty Week Da mercoledì 25 settembre a domenica 29 gli eventi firmati iO Donna

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilend piu? bello in citta? e? quasi arrivato:e? in programma da25 a29, con sede centrale a Palazzo Giureconsulti, a due passi dal Duomo. Ci siamo anche noi di iO, con un ricco calendario di talk e masterclass, a cui c’è ancora tempo per iscriversi. Eccoli tutti (il calendario completo deglie? online, al sito.it/it.). E non perdete, in edicola, sabato 28, il nostro numero speciale Life Positivity con i risultati del sondaggio esclusivo sui temi della bellezza, della gioia di vivere e della longevita?.