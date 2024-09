Piogge e allagamenti | Non siamo al sicuro In 10 mesi fatto poco Il territorio è fragile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Nonancora al: basta chiacchiere servono impegno e lavoro". Così il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Tommaso Cocci, interviene dopo le affermazioni del presidente della Provincia, Simone Calamai e dopo gli ennesimiche si sono creati a cause delle prime. "Ildella Provincia di Prato ha subito un’alluvione 10fa, ma anche dopo le primedi settembre si è già avuta paura per la tenuta idrogeologica – dice Cocci –. Le varie amministrazioni hannotroppo, come se la gestione delnon facesse parte dei doveri di un sindaco, e allo stesso tempo hanno preteso troppodagli enti gestori come il Consorzio di Bonifica. Purtroppo, queste strutture sono sempre state usate come una panchina per i politici di sinistra.