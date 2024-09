Papa Francesco ferma tutto | cosa si cela dietro l’annullamento degli impegni?

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nelle ultime ore è stato comunicato cheha annullato tutti gliprevisti per oggi a causa di un lieve stato influenzale. La notizia, conta dalla Sala Stampa Vaticana, ha subito fatto il giro del mondo, suscitando preoccupazione tra i fedeli. Tuttavia, sembra trattarsi di una misura precauzionale in vista del suo prossimo viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio, previsto dal 26 al 29 settembre. Negli ultimi mesi, la salute del Santo Padre ha destato qualche apprensione. A 87 anni,ha affrontato numerosi problemi fisici, tra cui un intervento di laparotomia addominale lo scorso giugno, volto a risolvere una complicazione intestinale. Questo si aggiunge ad altre operazioni precedenti, come quella del 2021 per una stenosi diverticolare.