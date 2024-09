Pallamano Doppio ruolo per coach Nando Nocelli | il ritorno a Cingoli e l’incarico per la Federazione

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il tecnico cingolano allena l’Under 12 maschile della Polisportiva, coordil’attività giovanile. Per conto della Figh, poi, selezionerà i giovani talenti delle annate 2008-2009 e 2011-2012 delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise, 23 settembre 2024 – Avevamo lasciatocon il suo addio a Chiaravalle, ora lo ritroviamo con unincarico. Il tecnico cingolano, infatti, è tornato alla Polisportivacome coordinatore allenatore del settore giovanile e contemporaneamente sarà selezionatore tecnico per conto dellaItaliana Giuoco Handball. Ilalla PolisportivaLo scorso 26 agosto la società di via Cerquatti aveva annunciato il suoin società, dopo le 14 stagioni tra il 2007 e il 2020, nelle quali aveva ricoperto ildi tecnico della prima squadra e di responsabile del settore giovanile.