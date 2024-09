Non posso mentire | Carlos Alcaraz parole pesanti sulla rivalità con Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo la delusione degli US Open, dove è stato eliminato al secondo turno da Botic Van de Zandschulp,si è preso la rivincita nella Laver Cup di Berlino, diventando il protagonista assoluto della settima edizione. Il giovane talento spagnolo ha guidato il Team Europe alla vittoria contro il Team World, offrendo prestazioni eccellenti sia in singolare che in doppio. Anche John McEnroe, leggenda del tennis, ha espresso il suo apprezzamento per il livello di gioco mostrato da. In conferenza stampa, il numero 3 del mondo ha parlato di temi importanti, soffermandosi anchesuaconha sempre dimostrato grande rispetto nei confronti di, riconoscendo l'importanza della loro competizione. Molti appassionati hanno paragonato questaa quella leggendaria tra Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.