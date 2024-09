L' ultimo saluto a Brera quartiere nel quale abitava | il ricordo degli amici della tv

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano ha dato l’addio a Paola Marella, volto iconicotelevisione italiana, con una cerimonia intima e toccante nella chiesa di San Marco a. L’architetto e conduttrice, scomparsa a 61 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, è stata ricordata non solo per il suo successo professionale, ma soprattutto per la sua eleganza, sensibilità e umanità. «La sua luce resta, non dimenticatela», ha dichiarato con commozione il marito Domenico durante la cerimonia.