LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | iniziano le regate del gruppo B attesa per Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:12 7 minuti al via della prima e penultima regata del girone B.B riservato ai sindacati che hanno ricevuto l’invito da parte dei detentori del trofeo.Cup e Women’sCup fortemente volute da Team New Zealand. 14:07 Vento che spira mediamente a 10 nodi orari all’interno del campo di regata. Diverse perturbazioni inoltre presenziano nel cielo di Barcellona. 14:03 Arrivano le prime immagini indalla splendida città catalana. Confermata la prima regata alle 14.10, il vento dovrebbe finalmente essere accettabile.