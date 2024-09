L’Italia Team al Quirinale Mattarella | Il vostro comportamento ha indotto i ragazzi ad impegnarsi nello sport

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 – E’ stato riconsegnato il Tricolore al presidente della Repubblica Sergio, questa mattina al. Gli atleti delOlimpica e Paralimpica hanno assistito alla suggestiva cerimonia, in cui sono stati celebrati e applauditi. Si è chiuso allora un emozionante percorso a cinque cerchi iniziato la scorsa primavera quando lo stesso Tricolore era stato dato in mano a Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo (alfieri alle Olimpiadi) e Ambra Sabatini e Luca Mazzone (alfieri alle Paralimpiadi). Un’avventura eccezionale fatta da oltre 100 medaglie vinte dagli Azzurri, in totale (40 olimpiche e 71 paralimpiche). Il racconto della cerimonia e le dichiarazioni – Fonte agc/coni.it Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi per i Giochi Olimpici, Ambra Sabatini per i Giochi Paralimpici.