Liga sesta giornata | goleade di Real e Barcellona ancora ko il Girona vola l' Alaves

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 23 settembre 2024 - Le due grandi di Spagna non sbagliano nelladi. Il sabato ilMadrid di Carlo Ancelotti domina e vince 4-1 contro l'Espanyol con quattro marcatori differenti, tra i quali ci sono i soliti Vinicius e Mbappè. La domenica arriva la risposta delche, in casa del Villar, cala la manita con le doppiette di Lewandowski e Raphinha a cui va aggiunto quello di Pablo Torre. Il(che dovrà fare i conti col brutto infortunio del portiere Ter Stegen) resta a +4 dalal primo posto, a inseguire c'è anche l'Atletico Bilbao che vince contro il Celta Vigo. Battuta d'arresto nel derby di Madrid, ma contro il Rayo Vallecano, per l'Atletico che pareggia 1-1.