Kate Middleton pianifica le prossime apparizioni pubbliche

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo mesi di silenzio e lontananza dagli impegni ufficiali,sta riprendendo in mano la sua vita pubblica. La moglie del principe William, che aveva messo in pausa tutte le attività a seguito della diagnosi di cancro, ha recentemente accolto a casa sua i responsabili di un progetto dedicato ai bambini, di cui è patrocinatrice. Questo incontro, avvenuto presso la residenza della famiglia adiacente al Castello di Windsor, è stato il suo primo impegno pubblico dopo l’annuncio della fine della chemioterapia, come riportato dalla BBC.