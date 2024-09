Karmen Petrovic il salto di qualità è vicino

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 23 settembre 2024) Per questo nostro appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT voglio parlarvi della 28enne bosniaca e canadese Monika Klisara, ma credo che tutti voi se la ricorderanno maggiormente per il suo ring name. Il pro wrestling non è mai stato nel suo background fino al suo arrivo alla WWE nel 2022. Ha uno stile molto tecnico e legato alle arti marziali, che sono sempre state nella sua vita fin da giovane età. Ha il record di essere la prima bosniaca ad aver firmato con la WWE. Diciamo che la sua carriera è ancora agli albori in questo mondo, anche se sta piano piano trovando il suo posto nel brand. Il suo 2023 è stato un mix tra alti e bassi, ha esordito nel mese di ottobre nello show settimanale nel brand dopo qualche apparizione a Level Up e tante nei live event.