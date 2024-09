Identificato il cadavere riemerso dalle acque del lago di Garda

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) È un 54enne di origini tunisine, residente a Gargnano nel Bresciano e dipendente di un albergo di Andalo, in Trentino, l’uomo trovato senza vita nelledeldisabato pomeriggio. Ilè stato riconosciuto all’obitorio dell’ospedale di Desenzano, dal datore di lavoro che aveva letto la notizia sui giornali locali. Ancora da chiarire le cause del decesso, ma giàprime informazioni sul corpo non erano presenti segni di violenza. Per gli inquirenti potrebbe trattarsi di un gesto estremo o di una caduta in acqua dal battello. L'articoloildeldiproviene da Il Fatto Quotidiano.