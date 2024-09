Gennarino è vivo Crollo palazzina il miracolo del bimbo e lo strazio | Vuole sapere di mamma e papà

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Dove sono?”. È sotto choc in ospedale, ma, il piccolo, che ha perso quasi tutta la sua famiglia neldelladi Saviano, in provincia di Napoli. I vigili del fuoco hanno estratto quattro corpi senza vita dalle macerie:Vincenza, 41 anni, con i figli Autilia Pia, di 4 anni, e Giuseppe, di 6, e nonna Autilia, ottantenne., di due anni, era il più piccolo dei tre fratellini. Aveva festeggiato il compleanno tre giorni prima dell’esplosione dellain via Tappia al civico 5, il 19 settembre. Alcuni quotidiani hanno pubblicato la foto del piccolo mentre spegne le candeline sulla torta. Nessuno sa come sia riuscito a salvarsi dal, ma tra la gente a Napoli inizia a circolare una spiegazione.