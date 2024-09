Conte ha coraggio cambia e viene premiato Thiago Motta brancola nel buio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 4° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25 Prime risposte a chi chiede risposte. Il destino vuole che il Feroce Salentino vada a cercarle proprio a casa sua. Ma prima deve risolvere un problemino non da poco. Ho appena comprato sto marcantonio di Mc Scott. Che faccio, lo tengo in panchina e faccio giocare quella pippa di Mazzocchi? Detta così, la soluzione è facile. Ma la scelta dello scozzese implica un totale rivoluzione dell’assetto. Addio difesa a tre. Addio centrocampo a due. Addio ai due mesi di preparazione estiva. Complimenti per il. Partita come nelle previsioni equilibrata, tattica, bloccata. Emozioni zero. Serbo e Big Rom tiri in porta zero. Entrambe le squadre vogliono solo una cosa. Il punticino tranquillo. E il punticino arriva.