Con il romanzo Alma Federica Manzon ha vinto il Premio Campiello 2024 La nostra intervista alla scrittrice e direttrice editoriale di Guanda

(Di lunedì 23 settembre 2024) Con !alNon è un libro autobiografico, dice. Tuttavia,, ilcon cui hail, esplora temi importanti e a lei cari: il rapporto con le radici, l’identità, la memoria e la Storia con la S maiuscola. Da cui lafriulana è stata sfiorata più volte, fin dall’adolescenza negli Anni 90 vissuta in piena guerra dei Balcani. È proprio quel conflitto a ripresentarsi nei ricordi della protagonista del libro, la giornalista, nata a Trieste e fuggita a Roma nel tentativo di cancellare i momenti in cui ha visto un mondo andare in pezzi.