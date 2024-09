Commissioni comunali si va alla nomina di Presidenti e Vice

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il via libera arrivato nel corso del Consiglio comunale della scorsa settimana ( LEGGI QUI) leconsiliari permanenti sono pronte a partire. Il Presidente del Consiglio Comunale, Ugo Maggio, ha convocato siascuno dei sette organismi per il giorno 9 ottobre 2024 presso la Sede Municipale di Piazza del Popolo I° piano Sala Gruppi Maggioranza per l’inesediamento e ladi Presidente ePresidente. Come è noto, in Assise Maggioranza e minoranza hanno certificato l’intesa sancita precedentemente in Conferenza dei capigruppo per l’avvio dei lavori dei sette organismi, con l’ampliamento del numero dei componenti della Quarta e della Settima da 5 a 6, e il regolamento per l’organizzazione dei lavori dellee per il loro funzionamento.