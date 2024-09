Caso Orlandi la mossa a sorpresa di Pietro | Faccio io il nome Cosa trapela della Commissione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nelscomparsa di Emanuelasi torna a parlare"pista di Londra" che tira in ballo direttamente il Vaticano., fratellocittadina vaticana scomparsa nel 1983, in una intervista a Verissimo ha rivelato unnuovo che a suo dire potrebbe essere direttamente coinvolto nel rapimentodonna che all'epoca dei fatti aveva 15 anni. "Era un ex Nar che si chiama Vittorio Baioni" l'uomo che lo avrebbe instradato sulla "pista di Londra" e che avrebbe fatto da carceriere a Emanuela, ha affermato Pierosostenendo che la sorella sarebbe stata portata a Londra e tenuta nascosta fino almeno al 1993. Baioni, dice ancora, "era un ex Nar, amico di Valerio Fioravanti e altri coinvolti" nella strage di Bologna.