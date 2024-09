Avellino novità Thiago Cionek | reintegrato dopo il cambio allenatore chi gli lascia il posto?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024)il ko contro il Latina l’ha deciso di esonerare Michele Pazienza. La guida tecnica della squadra, per le gare ravvicinate contro Turris e Foggia, sarà affidata a Raffaele Biancolino. Mario Aiello sarà il nuovo direttore sportivo.le due gare in questione, la società irpina vedrà se tornare sul mercato allenatori o continuare con Raffaele Biancolino. Intanto,anche per quanto riguarda il roster a disposizione del nuovo, esperto difensore brasiliano attualmente ai margini della rosa, verrà. Da capire chi verrà escluso per farglivisto che la lista degli irpini è al completo: possibile l’esclusione di Benedetti per una questione puramente di ruolo. L'articoloil, chi gliil? CalcioWeb.