Volley maschile Supercoppa 2024 | vince ancora Perugia Trento sconfitta al tie-break

(Di domenica 22 settembre 2024)si aggiudica la Del Montedibattuta 3-2 (25-18, 19-25, 15-25, 25-17, 15-9) in finale. Partita a corrente alternata al Pala Wanny di Firenze, dove le due squadre alternano momenti di grande gioco a cali di concentrazione. I Block Devils di Angelo Lorenzetti entrano subito in partita, ma dal secondo set gli uomini di Fabio Soli salgono di colpi e prendono in mano il gioco. Giannelli e compagni si ritrovano nel quarto set, dettando poi legge anche nel decisivo tie-che regala ala terzaconsecutiva, la sesta della sua storia. Di seguito, la cronaca della finale tra Sir Safety Susaed Itas Trentino delladi