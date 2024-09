Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) Il Ministro dell'e del Merito, Giuseppe, è a Newin occasione della 79ª Settimana di Alto Livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA79), per partecipare al Vertice per il Futuro e agli eventi dedicati alla trasformazione digitale e all'nel settore dell'. Il Ministro ha preso parte al Panel di Alto Livello sulla Trasformazione Digitale, organizzato da UNESCO, UNICEF, GPE e ITU, che ha riunito Ministri dell'di diversi Paesi e leader delle principali imprese digitali e dell'OCSE. Al fine di sostenere il Global Digital Compact, che verrà adottato dall'AG'ambito del Vertice per il Futuro, il dibattito si è concentrato sulle sfide e le opportunità offerte dalla