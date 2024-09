Torna Striscia la notizia – la voce della complottenza |   le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 22 settembre 2024)la– la: ecco tutte leprima puntata Da domani, lunedì 23 settembre, alle ore 20.35 su Canale 5,la– la, con tante novità e sorprese, a partire dai conduttori: l’inedita coppia formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica. «“” è un neologismo che indica la cifra del momento: ormai tutto viene letto come un complotto», spiega Antonio Ricci riguardo al sottotitolo37esima stagione del tg satirico. Grande sorpresa anche sul bancone di: per la prima volta in assoluto in coppia ci saranno una Velina e un Velino. La ballerina 21enne Beatrice Coari e il performer 37enne Gianluca Briganti. E le novità non finiscono qui. Tra le fila degli inviati ci saranno tanti debutti.