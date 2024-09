Thuram | Derby mai come le altre stasera faremo bene!

Leggi tutta la notizia su inter-news

Serata al Meazza, con Inter-Milan alle ore 20.45. In vista della partita della quinta giornata di Serie A, ha dato le sue sensazioni a Inter TV al suo arrivo allo stadio. SERIE DA PROSEGUIRE – Le parole di Marcus sul Inter-Milan: «Eravamo a Manchester questa settimana, c'era una partita prima ma dopo ci siamo concentrati sul. Arriviamo con molta voglia di fare e di vincere. Sarà una partita dura, contro un nuovo avversario e un nuovo allenatore: vediamo cosa faranno. Il è sempre una partita non le».