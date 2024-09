Sono rimasta paralizzata a letto per mesi a causa di farmaci sbagliati Sono andata alla Caritas a mangiare | Gerardina Trovato a Verissimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) La lotta contro la malattia, i problemi economici, l’aiuto della. Il tempo, che sana le ferite. Poco tempo fa, la gioia di cantare di nuovo davanti a un pubblico e quell’appello ai fan sui social, vero e sofferto: “Non mi abbandonate, siete la mia forza”. Dopo anni di assenza, adesso,è tornata anche in tv. E ospite nel salotto dida Silvia Toffanin, si è raccontata in una lunga intervista. “Sto bene.molto felice di averil coraggio di risalire su un palco, tanta era la voglia. Ciò che è successo non era mai accaduto così. Tutti questi milioni di ragazzi su Tik Tok, una roba indescrivibile”, ha esordito commossa, facendo riferimento all’ondata di affetto ricevuta sul web. Ora è serena e ha rila voglia di abbracciare la vita.