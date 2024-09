Roma rubano 250 euro di profumi tra i negozi di Termini | due arresti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre – Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Gruppo di, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nelle ultime ore, infatti, i Carabinieri, unitamente ai militari del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio di “Alto Impatto” in tutta l’area della stazione ferroviaria die zone limitrofe, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Nel corso delle attività, i Carabinieri della CompagniaCentro hanno arrestato un 50enne originario della Polonia e un 44enne italiano, dopo essere stati fermati tra idella stazione ferroviariae trovati in possesso di alcune confezioni di profumo del valore di 250, appena asportate.