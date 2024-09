Pattinaggio artistico a rotelle | il Precision Skate Bologna regala all’Italia l’ultimo oro dei Mondiali 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Terminano con un’altra meravigliosa medaglia d’oro per l’Italia i Campionatidi, lunghissima rassegna appena conclusasi alla Fiera di Rimini, una delle strutture selezionate per i WorldGames, il maxi evento che raggruppa in un unico Paese (in questo caso l’Italia) tutte le competizioni iridate affiliate alla Federazione rotellistica internazionale. La gioia più grande è arrivata nel sincronizzato Senior, gara vinta dal. Un metallo che vale doppio, in quanto arrivato dopo la clamorosa beffa dei Campionati Europei, dove la compagine emiliana ha dovuto cedere il passo ai tedeschi del Dream Team per un solo centesimo. Stavolta la musica è stata diversa.