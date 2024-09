News SSC Napoli stop ai tifosi alle trasferte contro Empoli e Milan? Cosa trapela sulla decisione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo la grande polemica delle scorse ore, alla vigilia di Juve-, arrivano novità in meritoprossime duedei partenopei,. Fa ancora discutere la questione legata al settore ospiti, che è stato chiuso in extremis – a poche ore dal fischio d’inizio – aiazzurri residenti nella provincia di. Nel pomeriggio di sabato è poi arrivata lada parte del TAR di accogliere il ricorso da parte di un tifoso, che potrebbe essere decisiva anche in vista delle prossime duedel club del presidente Aurelio De Laurentiis, che saranno