L’orso scorrazza di notte per le vie del paese Denunciato l’automobilista che l’ha inseguito

(Di domenica 22 settembre 2024) LIVEMMO (Brescia) Il video, postato sui social, in poche ore era diventato virale. La telecamera di uno smartphone è puntata su un grosso animale - con tutta evidenza un orso - che corre a perdifiato nellaper i vicoletti di Livemmo di Pertica Alta, piccolo centro della Vallesabbia. Le riprese erano state fatte da un automobilista che, di fronte all’inatteso tete a tete, non era riuscito a reprimere l’istinto social e ha acceso la telecamera. Ora gli animalisti hannoil “reporter“ improvvisato alla procura. "Inseguendolo in auto ha commesso il reato di disturbo della fauna selvatica", sostengono. L’incontro ravvicinato tra uomo su quattro ruote e plantigrado è avvenuto casualmente alle due di, tra giovedì e venerdì scorso, sulla provinciale 50.