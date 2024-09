L’omaggio ad un amico speciale Serata dedicata a Lello Ginanneschi Striscione dei tifosi Frati | Affezionato ai nostri colori gli volevamo bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Tornare dopo mesi sul parquet di casa è stato qualcosa di unico per la Mens Sana Basketball, accolta da moltissimipresenti per la presentazione del roster (presente anche l’assessore allo sport Loré) e poi per la partita. Ma il tutto è stato impreziosito dall’intitolazione dellaalla memoria di, grandissimo tifoso che ha seguito la Mens Sana con affetto ed amore letteralmente dalle stelle alle stalle. "Non potevamo non dedicare un ricordo alla memoria di– ha detto il presidente della Mens Sana Francesco– che era cosìa questie che certamente avrebbe voluto essere ricordato con il sorriso di tutti coloro che gli. Lo stesso sorriso che lui ha sempre avuto. Così ci teniamo a ricordarlo in questa occasione particolare.