LIVE Superbike GP Italia 2024 in DIRETTA | Petrucci in testa segue Bulega

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2 Caduta per Bassani. -2supera Iannone, punta diretto su. -1 Bautista si trova in quinta posizione. Locatelli settimo. -1inseguito da Iannone, terzo. Parte gara-2! 13.57 Giro di ricognizione in corso. 13.55 Grande occasione perper accorciare il distacco. 13.50 Danilocolpisce ancora: anche i 12 punti della Superpole Race, gara sprint di 10 giri introdotta nel 2019 nel Mondiale, finiscono nelle sue mani. Il pilota della Ducati Panigale, scattato dalla pole position, ha dominato la corsa senza mai cedere la. Alle sue spalle, si è acceso un duello tra Alex Lowes, Andrea Iannone e Nicolò, che hanno chiuso rispettivamente in quest’ordine.