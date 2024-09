LIVE Inter-Milan Primavera 1-3 | si ricomincia senza Berenbruch

Leggi tutta la notizia su inter-news

è la quinta giornata del Campionato1 TIM 2024-2025: segui l'eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L'orario del calcio d'inizio è previsto alle ore 11, si gioca al Konami Youth Development Centre.1-3 48? Calcio d'angolo battuto da De Pieri, Topalovic colpisce al centro dell'area ma Longoni para centrale. 47? Inizia bene il secondo tempo dell': parte l'assalto offensivo con De Pieri. 45? Esconoe Aidoo: dentro Topalovic e Della Mora. 12.07 INIZIA IL SECONDO TEMPO. 12.07 Due cambi previsti in casaad inizio secondo tempo. L'chiude il primo tempo sotto di due gol contro il. Difesa da far accapponare la pelle, errori su errori e per i rossoneri tutto viene più facile.