Le Mafie sui social | Gratteri lancia l’allarme su TikTok

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 22 settembre 2024) Nicoladenuncia il nuovo fronte delle: imedia come strumenti di adescamento e propaganda mafiosa. Negli ultimi anni, la criminalità organizzata ha progressivamente adattato le sue tecniche di reclutamento e propaganda ai nuovi strumenti offerti dal mondo digitale. Imedia, un tempo riservati ai giovani come spazi di intrattenimento e connessione, sono ora diventati il nuovo campo di battaglia per le, che li sfruttano per adescare nuove leve e consolidare il loro potere. Grattieri, il potere delle, il ruolo deiNotizie.com foto AnsaSecondo Nicola, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, l’uso di piattaforme comeda parte delle organizzazioni mafiose è un fenomeno inquietante e sempre più diffuso.