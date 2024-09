Kate Middleton | il primo impegno pubblico dopo la pausa forzata

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 22 settembre 2024)ladovuta alle cure per combattere il cancro,torna per la prima volta ai suoi impegni pubblici.la diagnosi di cancro, la Principessaha dovuto trascorrere un periodo lontano dal lavoro per potersi dedicare completamente alle cure. Terminate da poco le terapie, la consorte del Principe William è decisa a ritornare al suo lavoro e per la prima volta ritorna ai suoi impegni pubblici. Lo scorso 9 settembre 2024, infatti, in un video condiviso dagli account ufficiali della Royal Family, la Principessa del Galles ha reso pubblica la notizia di aver concluso i cicli di chemio. Tuttavia, la Principessa non ha omesso di avere ancora un lungo periodo di guarigione ad attenderla, ma questo non le ha impedito di dedicarsi ad alcuni impegni che da sempre le stanno a cuore.