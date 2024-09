Inter-Milan Women 1-1 | pari all’87’ e due pali solo sfortuna

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) L’pareggia con ilper 1-1 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Non basta il gol al minuto 77 e il dominio mostrato in tutto il match. VITTORIA! –finisce con il risultato di 1-1 nel derby dio al femminile. Il secondo scontro di giornata finisce intà, il club nerazzurro veniva dalla prima sconfitta dal 2018 della squadra Under-20. Allo Stadio Ernesto Breda di San Giovanni dopo un primo tempoto e di netto dominio arriva il gol nella ripresa. Al 10? Magull aveva colpito il palo su calcio di punizione e Cambiaghi aveva sfiorato solamente la rete. Ilha giocato di rimessa provando contropiedi e azioni veloci, non riuscendo ad essere particolarmente pericoloso. Nella seconda frazione l’ha colpito un altro palo, stavolta con Polli entrata al 46?.